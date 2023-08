Mulher esfaqueia marido durante bebedeira e deixa em cárcere privado em Rio Branco

Jean Ari de Araújo, 45 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca na tarde desta quarta-feira (30), durante uma bebedeira na rua Manaus, no bairro Caladinho, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jean e a esposa dele, Rosiane Lima de Sales, 30 anos, estavam na própria casa, na companhia de vários amigos, participando de uma bebedeira, quando a mulher teve um ataque de fúria e pegou uma faca.

Durante uma discussão, Rosiane esfaqueou Jean uma vez no abdômen. Mesmo ferido, Jean permaneceu no local, pois a mulher não queria que ele recebesse atendimento médico e que ninguém o ajudasse. Após a constante recusa da mulher em deixar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atender a vítima, um monitorado por tornozeleira eletrônica foi até o local e disse que ela deveria deixar os socorristas fazerem o trabalho deles, mesmo assim, ela não deixou o marido ser atendido.

A polícia foi acionada e a acusada fugiu da residência para não ser presa. Os PMs chamaram o Samu e a médica e os socorristas deram os primeiros atendimentos a Jean, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Mesmo com a Polícia Militar alegando que a esposa esfaqueou o homem, Jean tentou isentar a mulher de culpa e relatou que ele mesmo teria caído acidentalmente em cima da faca.

Policiais militares do 3° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pela autora do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).