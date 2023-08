“Mundo virou de cabeça para baixo” diz ex de Lisa Presley sobre sua morte

Lisa Marie Presley morreu na última quinta-feira (12) por causa de uma parada cardíaca. A cantora, filha de Elvis Presley, tinha 54 anos.

Michael Lockwood, ex marido de Lisa, lamenta o ocorrido por meio de um comunicado lançado pelo seu advogado. O casal ficou junto durante dez anos, de 2006 até 2016, e tiveram duas filhas, as gêmeas Harper e Finley, que tem atualmentte 14 anos. “Esperava uma recuperação rápida e completa porque as filhas precisavam dela. É muito triste que não tenha sido assim“, disse seu advogado, Joe Yanny, ao Page Six. Além disso, o guitarrista afirma que seu “mundo virou de cabeça para baixo” ao saber da notícia da morte de Lisa Marie.

Além das gêmeas, Lisa deixa sua outra filha, Riley Keough, e sua mãe, Priscilla Presley. Marie já tinha perdido um filho antes, Benjamin, em 2020, vítima de suicídio. Sobre a dor do luto, ela escreveu na época para a revista People que era difícil seguir em frente. “A dor não para ou desaparece de nenhuma forma […].O luto é algo que você precisará carregar pelo resto da vida, apesar de algumas pessoas de da nossa cultura tentarem nos convencer que você ‘supera isso’, você não ‘segue em frente’, ponto final”, disse a cantora.

Lisa Presley teve uma parada cardíaca no dia 12 de janeiro, e foi encontrada em sua casa, na California, Estados Unidos, pela governanta do local. Ao ser atendida pelos paramédicos, Lisa recebeu uma massagem cardíaca e os médicos encontraram pulsamento suficiente para ela chegar ao hospital, mas, infelizmente a mesma não resistiu.

A filha de Elvis Presley será enterrada ao lado do grande cantor e de seu filho, na mansão Graceland. A informação foi confirmada por representantes de sua filha, Riley, e, segundo informações, esse era o desejo da própria cantora: ser enterrada junto com sua família.