Município acreano receberá apoio financeiro da União Europeia para recuperar áreas degradadas

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, localizada na região do Juruá, será financiada pela União Europeia para recuperar áreas degradadas no município. A ação é uma iniciativa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), e será firmada por meio de um termo de cooperação técnica.

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, recebeu na quarta-feira (2), em seu gabinete, o chefe de cooperação da União Europeia no Brasil, Stefan Agno, juntamente com os representantes do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

A parceria busca promover o desenvolvimento econômico sustentável para mais de 200 famílias de pequenos produtores da região, por meio da recuperação de áreas degradadas e preservação do meio ambiente.

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) é uma organização científica, não governamental, apartidária e sem fins lucrativos que desde 1995 trabalha pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. O IPAM tem como objetivo a implementação de iniciativas locais e influência em políticas públicas, visando impactar o desenvolvimento econômico, a igualdade social e a preservação do meio ambiente.