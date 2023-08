Na Aleac, Governo esclarece apoio dado a famílias tiradas de ocupação no Irineu Serra

Parlamentares da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) se reuniram na última quarta-feira (30) com representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) para tratar sobre o apoio dado pelo Estado às famílias que ocupavam irregularmente um terreno do governo, no bairro Irineu serra.

Até o momento, foram cadastradas 217 família no aluguel social. Destas, 105 apresentaram a documentação exigida e 65 já estão com o benefício ativo. Apenas uma está abrigada temporariamente no parque de exposições Wildy Viana, na capital.

Durante a reunião, a chefe do Departamento de Habitação da Seasd, Nágila Rocha, ressaltou que meses antes de cumprida a reintegração de posse, o Estado já iniciou o suporte às famílias, oferecendo aluguel social.

“Vale lembrar que começamos a oferecer esta opção às famílias meses antes da reintegração de posse, mas apenas três cadastros foram feitos”, argumentou.

Nágila disse, ainda, que as famílias também foram inseridas no Cadastro Habitacional do Estado do Acre, para que possam participar de futuras seleções de moradias populares.

Os moradores que estão acampados no pátio da Aleac também participaram da reunião e uma das alternativas apresentadas pelo deputado Arlenilson Cunha foi a transferência destas famílias para o parque de exposições, enquanto procuram imóveis para alugar.

O deputado estadual Eduardo Ribeiro destacou com positiva as ações do Governo para amenizar os impactos causados às famílias.

“Avaliamos como positiva qualquer tentativa do governo de querer amenizar a dor destas famílias, que desejam um lugar digno para morar”, frisou.

O deputado Tanízio Sá destacou a necessidade de um esforço conjunto para que seja proposto o melhor encaminhamento para o caso. “A Assembleia está preocupada com a situação daquelas famílias que realmente precisam de um lar e, junto com o governo, vamos trabalhar para encontrarmos uma solução para estas pessoas”, disse.