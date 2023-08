Na Aleac, Socorro Neri coordena seminário sobre recuperação e manutenção das BRs 364 e 317

Uma discussão de excelência. Assim a deputada Socorro Neri classificou o Seminário Estadual sobre as BRs 364 e 317 realizado nesta segunda-feira(21).O evento – resultado de requerimento da deputada aprovado junto à Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas da Câmara Federal- teve a parceria da Aleac e demonstrou a preocupação da parlamentar em fiscalizar e assegurar que essas rodovias, tão importantes para o Acre, tenham suas obras executadas de forma transparente, eficiente e dentro dos padrões técnicos. .

“As BRs 364 e 317 são muito mais que meras rodovias para o Acre”, reiterou a parlamentar em seu pronunciamento onde lembrou a realização da Vistoria Técnica ao longo da BR-364(trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul) e a presença de recursos no PAC(Programa de Aceleração do Crescimento)para a recuperação da BR 364. Segundo Neri, somente através da colaboração de entidades e órgãos ligados ao setor, poderão ser superadas as barreiras que têm prejudicado a execução de obras , “destas vias tão cruciais de tráfego para o Estado”.

O seminário ouviu especialistas de diversas entidades (DNIT, CGU, AMAC, PRF, Fecomércio, Fieac, CGU, representantes do Governo e vereadores de municípios vizinhos da capital, dentre outros) para debater ideias e apresentar propostas concretas a fim de encontrar soluções eficazes em relação às BRs. Para o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, “não adianta investir bilhões e bilhões se não houver o trabalho de manutenção no ano seguinte”. Já o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, defendeu um novo regime de contratação para as empresas que atuam na manutenção da BR-364.

Elo fundamental

A deputada assegurou, uma vez mais, que as BRs 364 e 317, “são um elo fundamental para o fluxo de mercadorias, serviços e pessoas”. O presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, reafirmou seu compromisso. ”Contem sempre com a Aleac….Se precisar iremos a Brasília ,pois o importante é garantir a trafegabilidade das rodovias”. Para concluir, a deputada foi enfática: “Se necessário, outros trabalhos conjuntos serão realizados para assegurar o cumprimento a contento de nosso trabalho parlamentar em prol das BRs 317 e 364. Afinal, estamos falando de recursos expressivos. Vamos seguir monitorando”.