Na Expoacre, Governo realiza encontro com representantes do Brasil, Peru e Bolívia

Na noite desta quinta-feira (3) o governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), realizou o Encontro Trinacional – Brasil, Peru, Bolívia, que visa o fortalecimento da Rodovia Interoceânica.

O encontro aconteceu na sala de integração da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), no Espaço das Indústrias, da Expoacre 2023 e reuniu diversas autoridades acreanas e também do país vizinho, Peru, como o secretário da Seict, Assurbanipal Mesquita, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, e o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcelo Moura, e o vice-presidente da Fieac, João Paulo.

O encontro foi uma oportunidade para fortalecer as ações que vêm mobilizando os parlamentos de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso com o objetivo de unir os interesses sociais e econômicos em torno das exportações e importações rumo ao Pacífico. Assurbanipal destacou a importância do encontro.

“Aqui estamos cumprindo mais uma parte da agenda, que foi promovida pelo estado do Acre para atrair investimentos para o estado e também para intensificar para intensificar o comércio exterior no nosso estado através desse corredor”, disse.

Marcelo Moura ressaltou a participação de representantes do Peru. “A visita de nossos amigos peruanos consolida essa relação com o Brasil através do Acre, que está bem posicionado estrategicamente e vai fazer parte da integração”, pontou.

A convite do Ministério do Planejamento e Orçamento, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, participará em Brasília, no dia 9 de agosto (quarta-feira), às 8h, com representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, do encontro que visa a definição de ações prioritárias, temas e setores estratégicos para o desenvolvimento.