“Não adianta colocar milhões na BR se não tiver manutenção”, diz superintendente do DNIT

Acontece nesta segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o Seminário Estadual da Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas, da Câmara dos Deputados. O evento foi proposto pela deputada federal Socorro Neri (PP).

O objetivo da reunião tem como foco principal debater o andamento das obras de recuperação da BR-364 e BR-317, no Acre.

O superintendente do DNIT no estado, o engenheiro Ricardo Araújo, expôs uma conversa que teve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre a situação da BR-364.

“Eu falei para o ministro – a gente pode colocar milhões e milhões nessa estrada, mas se nós não tivermos direito assegurado à manutenção, no ano seguinte ela vai dar problema”, relatou o superintendente.

Ricardo lembrou ainda que só neste ano, o presidente Lula já destinou cerca de R$ 270 milhões em orçamento emergencial para a estrada mais importante do Acre, valor que em apenas 8 meses de gestão do pestista, quase triplicou os recursos enviados pelo ex-presidente Bolsonaro.“Nos últimos três anos, o dinheiro que entrou para o DNIT, foi de apenas R$ 65 milhões. Isso para as duas rodovias”.

Equipe pequena e mudanças em empresas

Ricardo declarou também que o quadro de engenheiros do DNIT no Acre é pequeno, o que dificulta ainda mais o problema. “Hoje nós temos 6,7 engenheiros para cuidar de 1.174 km de rodovias”.

O superintendente afirmou que todos os lotes da BR-364 e da BR-317 estão com seus lotes em manutenção. Ricardo disse ainda que o DNIT mudou algumas empresas responsáveis pelas obras. “Não estavam trabalhando como deveriam”, justificou.