Nasa projeta risco para o Acre com possível aumento da temperatura global; entenda

Pesquisadores da Nasa fizeram simulações computacionais que traçaram um dos cenários mais detalhados até o momento do que acontecerá com a Terra caso tenha o aumento de 2ºC na temperatura global.

De acordo com a pesquisa, isso pode acontecer em 2040, caso as ações de combate à emergência climática não se tornarem mais eficazes. Segundo a projeção, neste cenário, o Norte do Brasil será uma das áreas mais afetadas. A Região Norte é integrada por 7 estados, sendo eles Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Roraima e Rondônia.

Uma das más notícias é que, nesse cenário, o Norte e o Centro-Oeste do Brasil estão entre as regiões mais afetadas.

Além da variável óbvia num cenário da elevação da temperatura, os pesquisadores do centro da Nasa analisaram fatores como a intensidade de secas, as chuvas e a velocidade dos eventos.

Além da probabilidade de que o aumento da temperatura média global chegue a 2°C entre os anos de 2041 e 2044, o levantamento indica que os problemas climáticos combinados atingirá países mais próximos dos trópicos.

Queimadas no Acre

O mês de agosto tem altos registros de focos de queimadas no Acre. Apenas neste mês, entre os dias 1 e 16 de agosto, o Acre registrou 223 focos de queimadas, segundo os dados do satélite de referência AQUA Tarde. No total, em 2023, foram registrados 483 focos em todo o estado.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou que equipes da Força Nacional ajudem o governo do Acre, por 90 dias, no combate aos incêndios florestais e às queimadas.

