NBHA Acre promove a prova dos Três Tambores na Expoacre

A NBHA Acre promove nesta terça, 1º, a partir das 18h30, no Parque de Exposição, a prova dos Três Tambores, um dos eventos mais esperados da Expoacre 23.

A competição será disputada em 12 categorias e vai reunir os principais cavaleiros e amazonas do Estado.

“Essa é uma prova bastante esperada por todos. Trabalhamos para realizar um grande evento”, comentou o presidente da NBHA Acre, Kalu Ferraz.

Hospital do Amor

Segundo Kalu Ferraz, os valores arrecadados com as inscrições da categoria Test Horse serão doados para o Hospital do Amor.

“Nossa associação também tem um compromisso social. A doação é importante para o hospital e também para a NBHA, afirmou o presidente.

Premiação em dinheiro

De acordo com Kalu Ferraz, a premiação de todas as categorias será em dinheiro.