‘Nervosismo’ e ‘voz embargada’: público estranha entrada de Andréia Sadi na Globo

A jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, entrou para o rodízio de apresentadoras do Jornal Hoje, da Globo, desde junho. Porém, a aparição dela neste sábado, 5, causou estranheza entre os internautas por causa de um suposto nervosismo da âncora do Estúdio I.

Durante uma entrada ao vivo no É de Casa, Sadi parecia pouco confortável em ler os destaques no teleprompter, chegou a gaguejar e respirou fundo algumas vezes para concluir a fala.

Nas redes sociais, os fãs mostraram preocupação. “Que estranha a entrada da @AndreiaSadi no #EDeCasa, parecia nervosa de um jeito que eu nunca vi antes”, escreveu um internauta.

Outra usuária do Twitter questionou a jornalista sobre a ausência da aliança. Ela é casada com André Rizek, apresentador do SporTV. Eles são pais dos gêmeos João e Pedro, de dois anos.

Veja alguns comentários: