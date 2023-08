Neto de Robert De Niro morreu por overdose acidental de 6 tipos de drogas

Neto do ator Robert De Niro, Leandro De Niro morreu vítima de uma overdose acidental, segundo determinou o Gabinete do Médico Legista-Chefe de Nova York, nos EUA. O documento foi divulgado pelo TMZ, e aponta que foram encontradas seis substâncias no sangue do jovem.

De acordo com o documento, o legista encontrou fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína.

A imprensa internacional já havia divulgado que a polícia encontrou drogas no local da morte de Leandro, enquanto a mãe do rapaz garantiu que ele morreu por uso de drogas adulteradas:

“Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil, que sabiam que estavam misturados, mas ainda assim as vendeu para ele. […] Para todas essas pessoas que ainda vendem e compram essas merdas, meu filho se foi para sempre”.