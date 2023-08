Neymar, Pelé e outros famosos são recriados em game de luta com IA

A parte final do vídeo mostra alguns segundos da gameplay do jogo, que coloca Mark Zuckerberg em um duelo com Elon Musk. Apesar da semelhança com o Mortal Kombat 3 na tela de seleção dos personagens, os gráficos são diferentes do jogo da franquia da Warner Bros. Games.

Celebrity Mortal Kombat III 💥🥊

What would @noobe 's fatality be?

Also, VERY excited to announce that we are turning this fantasy into a real playable game! You can download "Celebrity Kombat" now on Steam!

It’s early stages, stay tuned for many improvements! pic.twitter.com/4mlHOTnfys

— interdimensional.tv (@n_reruns) August 20, 2023