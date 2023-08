Nível do Rio Acre sobe quase 30 cm e ultrapassa 2m na capital

Em última medição realizada às 6h desta quarta-feira (16), o Rio Acre ultrapassou os 2 m na capital acreana.

Em 24 horas, o afluente subiu quase 30 centímetros, atingindo a marca de 2,12 metros. Essa marca não era atingida desde o mês passado.

Ainda com o aumento das chuvas e mesmo com a elevação das águas do rio, a preocupação ainda é destacada pelo órgão que monitora a situação no Acre.

“Sempre que tem uma chuva dessa forma, em torno de 25 milímetros, tem alteração. Quando tem esse tipo de chuva a gente espera que haja alteração no nível, mas isso não tira absolutamente a nossa preocupação em relação à seca e a estiagem, porque isso também não vai durar para manter o nível do rio elevado”, explica.

Falcão diz ainda que a Defesa Civil continua com o mesmo planejamento de sempre, com previsão de seca e ondas de calor altíssimas.

“Tudo isso vai fazer com que o rio acabe secando mais ainda, diminuindo o nível mais ainda. Estamos na zona rural, verificando em todos os locais, que a seca está muito severa e vai continuar dessa maneira”, finaliza.