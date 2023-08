No Acre, apenas 13,4 mil crianças até 4 anos foram vacinadas contra covid-19

De acordo com dados do Vacinômetro do Covid-19, do Ministério da Saúde, apenas 13.424 crianças de seis meses a quatro anos foram vacinadas contra covid-19 no estado do Acre.

Os números revelam que a diferença da primeira dose para a segunda é discrepante. Na faixa etária dos seis meses a dois anos, o total de primeiras doses aplicadas foram de 2,833, já na segunda dose, esse valor caiu para 973. Na terceira dose o número cai para 248.

Em crianças entre 3 e 4 anos, foram aplicadas 6.670 vacinas da primeira dose. Já a segunda dose, apenas 2.542 crianças receberam. Já com relação à terceira dose, somente 74 foram aplicadas, o que corresponde a 0,79% da meta.

Brasil

Segundo dados do boletim Observa Infância, produzido pelo Icict (Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde), da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), só 11,4% das crianças abaixo de cinco anos apresentam o esquema vacinal completo (duas doses de Coronavac para crianças de 3 e 4 anos ou três doses da Pfizer pediátrica para bebês de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias).

A taxa representa pouco mais de 5,29 milhões de doses aplicadas. A população estimada no país para 2023, nesta faixa etária, é de 13.122.252 crianças.

Considerando as diferenças entre as faixas etárias, a disparidade é ainda maior nos bebês de 6 meses a 2 anos de idade, com apenas 2,9% deles com esquema completo (três doses), contra 21,7% nas crianças de 3 e 4 anos.