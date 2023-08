No Acre, mais de 100 beneficiários do Bolsa Família já foram atendidos pelo Farmácia Popular

Após a retomada do Programa Farmácia Popular do Brasil, 108 beneficiários do Bolsa Família já foram atendidos no Estado do Acre em 2 meses, com mais de 25,7 mil medicamentos e fraldas geriátricas, de maneira gratuita. Para complementação, o Ministério da Saúde repassou R$ 2,8 mil entre junho e julho.

O governo federal ampliou o programa com a expansão de ofertas de medicamentos e credenciamento de novas unidades em municípios com maior vulnerabilidade. desde então, todos os beneficiários do Bolsa Família podem retirar os 40 medicamentos disponíveis, sendo para hipertensão, diabetes, asma e outros.

As mulheres tem acesso aos remédios indicados para o tratamento de osteoporose e contraceptivos, que anteriormente eram oferecidos com 50% de desconto, mas agora são totalmente gratuitos. Além disso, há também remédios para rinite, dislipidemia, parkinson, glaucoma, fradas geriátricas com 90% de desconto em farmácias privadas credenciadas.

No total, a Farmácia Popular contempla o tratamento para 11 doenças e para ter acesso aos medicamentos, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa e precisa apresentar documento oficial com foto e número do CPF, ou documento de identidade que conste o número do CPF, além da receita médica dentro do prazo de validade, tanto do Serviço Único de Saúde (SUS), quanto de serviços particulares.