No dia em que Daniella faria 53 anos, Glória Perez lembra morte da filha: “Sem festa”

Se estivesse viva, Daniella Perez, filha da acreana Glória Perez, teria completado 53 anos de idade na última sexta-feira (11).

A atriz foi assassinada em 1992 pelo colega de elenco Guilherme de Pádua, com quem fazia par romântico na novela De Corpo e Alma, de autoria de sua mãe.

O caso ganhou repercussão nacional e voltou a ser debatida neste ano, com o documentário do GloboPlay que narra a história do assassinato.

Em um breve texto, simples e emocionante, a acreana lembrou mais um dia 11 de agosto sem a filha. “A casa está muda, sem festa, sem risos, sem dança. Mas no meu sentimento você sempre será assim, como na foto, rindo, dançando e espalhando alegria”, disse a autora.