NO ESCURO: energia cai na Aleac e atrasa início da sessão desta quarta

Várias quedas de energia foram registradas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (23), resultando no atraso no início da sessão, que começou com quase uma hora depois do horário regimental.

O deputado estadual Pedro Longo, que preside a sessão, esclareceu a situação assim que começou a falar no plenário da Casa.

“Tivemos um problema de fornecimento de energia no prédio, o que ocasionou um atraso nos trabalhos, em toda a região central, aparentemente. Mas mesmo assim trabalhamos de forma improvisada, nos reunimos com as comissões e demos continuidade aos trabalhos”, explicou.

Além da sessão, a falta de energia atrasou também a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Os membros precisaram se reunir no plenário da Casa por conta do calor e da luz.