No Limite: Dedé vence reality e leva R$ 500 mil para casa

Paulista de Valinhos, no interior de São Paulo, Dedé, 45, venceu o No Limite 2023, disputado na Amazônia. Ele ganhou R$ 500 mil ao conquistar o menor tempo na última prova do reality, na noite desta quinta (17), contra os participantes Fulý e Raiana.

O paratleta havia sido eliminado do programa e, em uma repescagem, voltou à competição.

“É muito importante acreditar em nós. Minha mãe sempre acreditou em mim e se eu estou aqui hoje, é por causa dela”, afirmou, após a vitória.

Na prova final, os jogadores seguiram percursos com tochas acesas. Precisaram enfrentar vários obstáculos para acender totens no caminho.

O vencedor completou a prova em sete minutos e 46 segundos.

Raiana fez a prova em oito minutos e 56 segundos e ficou em segundo lugar, levando R$ 100 mil para casa. “Eu saio uma pessoa muito mais forte e confiante”, disse.

“Eu me sinto um campeão”, afirmou Fulý, que completou a prova em 13 minutos e 26 segundos e chegou em terceiro lugar.