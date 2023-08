No primeiro tempo, o Inter partiu em busca do gol que empatava a partida no placar agregado. Mas a rede balançou apenas na etapa final e o jogo ganhou em emoção. O time da casa se lançou ao ataque em busca do gol de empate. Que veio, em bola parada.

Aos 25 minutos, Mercado completou escanteio e levou à loucura a torcida do Colorado presente no Beira Rio. E a festa veio aos 33 minutos, quando Alan Patrick cobrou falta, a bola desviou na barreira e matou Armani. Virada e apoteose da torcida brasileira.

A partida se encaminhava para a classificação do Inter quando o River colocou água no chope dos brasileiros, marcando com Rojas e levando a decisão para os pênaltis.

Penalidades

Os dois times confirmaram as quatro primeiras cobranças. Colidio confirmou a quinta penalidade dos argentinos e Renê fez e levou o jogo para as cobranças alternadas.

Na sétima cobrança, Solari escorregou, mas marcou. Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou dois toques e invalidou o gol. De Pena teve a chance da classificação, mas chutou na trave.

O jogo seguiu com 8 x 8 no placar. Na nona cobrança, Rojas, que fez o gol do River, chutou no travessão. Coube ao goleiro Rochet marcar e confirmar a vaga brasileira nas quartas de final.