Nova emissora de TV será criada em Rio Branco após acordo entre Ufac e EBC

Um acordo de cooperação feito pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e pela Universidade Federal do Acre (Ufac), na última quarta-feira (2), trará para Rio Branco, a implantação, transmissão e operação de um novo canal público de televisão.

A emissora integrará a Rede Nacional de Comunicação Pública (RCNP) e vai transmitir as produções da TV Brasil na capital, além de fortalecer a produção de conteúdo regional. Segundo o diretor-presidente da EBC, com esse acordo, a empresa alcançará todas as capitais brasileiras.

“Com mais esse acordo, a EBC alcança todas as capitais brasileiras, fortalecendo o nosso objetivo de democratizar o acesso à informação. Vamos levar o melhor da programação nacional da TV Brasil e boas produções da Ufac, voltadas para a educação, cultura e produções regionais”, afirmou.

O novo canal terá sinal digital aberto e gratuito, e deve entrar no ar até dezembro deste ano, atendendo cerca de 400 mil acreanos.

Serão difundidas as produções da TV Brasil, Rádio MEC e Rádio Nacional, além do fortalecimento da produção regional por meio do intercâmbio de conteúdos artísticos e jornalísticos.