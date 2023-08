Novenário de Nossa Senhora da Glória começa neste sábado com caminhada religiosa

O Novenário de Nossa Senhora da Glória começa neste sábado (5) com uma caminhada religiosa de mais de 13km entre os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A Romaria dos Jovens deve sair às 15h da balsa de Rodrigues Alves em direção à Catedral da padroeira de Cruzeiro do Sul.

Este ano, a festa religiosa tem como tema “Uma Jovem Chamada Maria”, inspirado no texto bíblico que relata quando o anjo Gabriel anuncia que Maria seria mãe do Menino Jesus.

A programação segue até o dia 15 de agosto, quando haverá o encerramento com uma procissão que vai sair da catedral, percorrer as principais ruas de Cruzeiro do Sul e voltar para a catedral.

Ainda neste sábado, haverá o hasteamento da bandeira e santa missa às 19h como parte da programação de abertura.

Veja a programação:

05 de agosto – às 15h começa a Romaria dos Jovens. Às 19h haverá o hasteamento da bandeira e a Santa Missa na catedral

06 de agosto – Final do I Festival de Música Canção da Glória 2023

12 de agosto – Ação social da OAB com serviços de saúde a partir das 8h. Apresentação Musical da Banda do 61º BIS

14 de agosto – Santa Missa para os enfermos às 8h

15 de agosto – show de encerramento

Diariamente, até o encerramento, serão realizadas missas, que começam às 6h, terços e novenas às 18h30 e às 19h santa missa.