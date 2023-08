Novenário de Nossa Senhora da Glória inicia no próximo sábado em Cruzeiro do Sul

O novenário de Nossa Senhora da Glória inicia no próximo sábado (5), em Cruzeiro do Sul, com a Romaria dos Jovens, a partir das 15h, e vai até o dia 15 de agosto.

A maior festa religiosa do Juruá recebe pessoas de todo o Acre e de outros estados brasileiros. A Romaria de abertura seguirá da rotatória do município de Rodrigues Alves até a catedral Nossa Senhora da Glória.

Após a romaria, o bispo Dom Giovenale e todos os padres da diocese irão celebrar a missa solene e o hasteamento das bandeiras, com a presença, também, da banda do 61º BIS.

Confira a programação completa:

Dia 05 (sábado) – abertura – dedicada aos jovens

Caminhada com a juventude – (da rotatória de Rodrigues Alves até a catedral)

19h00: Santa Missa/Hasteamento das Bandeiras

Ato solene: Banda do 61° BIS

Dia 06 (domingo): artistas (músicos, cantores, pintores, artesãos)

Missa às 06h

Novena e Santa Missa às 19h

Município homenageado: Rodrigues Alves/AC

Dia 07 (segunda-feira): dedicada aos religiosos, religiosas, seminaristas, padres e bispos

Missa às 06h

Novena e Santa Missa às 19h

Município homenageado: Mâncio Lima/AC

Dia 08 (terça-feira): dedicada aos povos indígenas, agricultores, pescadores ribeirinhos e funcionários públicos.

Missa às 06h

Novena e Santa Missa às 19h

Municípios homenageados: Eirunepé/AM e Envira/AM

Dia 09 (quarta-feira): dedicada aos trabalhadores da saúde.

Missa às 06h

Novena e Santa Missa às 19h

Município homenageado de Feijó/AC

Dia 10 (quinta-feira): dedicada aos jornalistas, meios de comunicações e bancários.

Missa às 06h

Novena e Santa Missa 19h

Município homenageado: Guajará/AM

Dia 11 (sexta-feira): dedicada aos trabalhadores da educação e estudantes.

Missa 06h

Novena e Santa Missa 19h

Municípios homenageados: Porto Walter e Marechal Thaumaturgo

Dia 12 (sábado: sábado social -dedicada aos trabalhadores da segurança, justiça e advogados.

Missa 06h

Novena e Santa Missa 19h

Município homenageado: Ipixuna/AM

Dia 13 (domingo): dedicada às famílias

Missa 06h

Novena e Santa Missa 19h

Municípios homenageados: Tarauacá e Jordão

Dia 14 (segunda-feira): dedicada aos empresários e empreendedores em geral.

Missa 06h

Novena e Santa Missa 19h

Município homenageado: Cruzeiro do Sul/AC

Dia 15 (terça-feira) – encerramento

Missa 06h

17h30: Procissão/Santa Missa