“O bagulho é bruto”, diz Luan Santana sobre desempenho sexual

Luan Santana causou um rebuliço na web, após contar como é seu desempenho sexual na hora H. O cantor, que está solteiro desde que terminou o noivado com Izabela Cunha, em maio, revelou que nunca passou perrengue para dar conta do recado. “Nunca brochei, sou imbrochável” ressaltou em entrevista para a rádio Band News FM.

“É touro, rapaz, é touro. É tipo Barretos. O bagulho é bruto“, respondeu o artista ao ser questionado se seria um touro ou um bezerro nas atividades entre quatro paredes.

Após dois anos namorando, Luan afirmou que está aproveitando bastante a solteirice e deu a entender que não está se relacionando sério com ninguém. “Estou mais solto que amendoim na boca de banguela”, brincou.

Recentemente, no íncio de julho, o famoso surpreendeu os fãs ao chegar acompanhado de Ana Cecilia Maia em um show. A moça foi assistente de palco do The Voice Kids, da TV Globo, e já viveu affair com Arrascaeta, jogador do Flamengo.