O Boticário retrata a criação do elo entre pais e filhos em campanha sobre instinto paterno

Para marcar este Dia dos Pais, O Boticário reforça a importância da conexão, necessária para uma jornada de amor e cumplicidade entre pais e filhos. Criada pela agência AlmapBBDO, a campanha “Instinto Paterno” retrata de forma sutil os primeiros seis dias na vida de um pai. O filme mistura momentos especiais de descontração e emoção com o início da trajetória paterna – seguido por um ponto de virada, que marca o retorno ao trabalho após a licença-paternidade que, hoje, no Brasil, é de apenas cinco dias.

Com o conceito “Até quando vamos achar que 5 dias são suficientes?”, a marca promove reflexões sobre a licença parental enquanto benefício, que é, inclusive, um avanço na equidade de gênero no ambiente corporativo. Confira o filme:

“Entendemos a parentalidade como o movimento primordial de sentir, experimentar e reaprender no decorrer da vida e do desenvolvimento dos filhos. Percebemos na licença parental uma possibilidade de incentivar a presença paterna, nos primeiros meses de vida ou de adoção dos filhos, trazendo o tempo de qualidade como uma mudança cultural importante para a sociedade”, destaca Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Segundo Fernando Duarte, diretor-executivo de Criação da AlmapBBDO, o diálogo sobre o instinto paterno e a oportunidade de presença paterna é algo que apenas uma marca comprometida com agendas importantes, como O Boticário, poderia proporcionar. “Trabalhar o instinto paterno por meio da indagação sobre a licença-paternidade é um jeito de convocar o questionamento da sociedade e, ao mesmo tempo, provocar a reflexão no ambiente corporativo. De certa forma, a inspiração da campanha vem da própria marca”, aponta. O executivo reforça ainda que os estudos realizados reforçam os diversos benefícios de uma paternidade ativa e sensível, não somente ao pai, mas para a estrutura familiar como um todo.

Além da comunicação nas redes sociais proprietárias de O Boticário, liderada pela W3Haus, a campanha “Instinto Paterno” terá veiculação em OOH, pela AlmapBBDO. E com criadores de conteúdo que estimulam o assunto nas redes, com curadoria da agência Publination, e relacionamento com a imprensa da PROS.