O ‘homem mais feliz do mundo’ compartilha as 3 regras da felicidade

Porque isso é diferente do julgamento moral. Isso não te impede de dizer que são psicopatas ambulantes, que não têm coração. Mas a compaixão é remediar o sofrimento onde quer que esteja, seja qual for a sua forma e seja quem for que o cause. Então, qual é o objeto de compaixão aqui? É o ódio e a pessoa sob seu poder. Se alguém bate em você com um pedaço de pau, você não fica bravo com o pau — você fica bravo com a pessoa. Essas pessoas de quem estamos falando são como paus nas mãos da ignorância e do ódio. Podemos julgar os atos de uma pessoa em um determinado momento, mas a compaixão é desejar que o sofrimento e as causas dele possam ser remediadas.