O que Chico Anysio deixou em testamento?

Uma vida inteira de trabalho na televisão, mais de 200 personagens criados e uma fortuna com obras e imóveis acumulados. Será? O Domingo Espetacular mostrou, neste fim de semana, que o testamento de Chico Anysio ainda não foi resolvido e que o humorista ainda deixou muitas dívidas, que podem acabar com seu patrimônio.

No documento, revelado pela reportagem, ele dividiu livros que ainda não foram lançados, que deixou para os filhos Bruno Mazzeo e Ricardo de Paula. Além disso, Nizzo Neto ficou com roteiros de rádio e CDs, que pretende usar como fonte de inspiração para um lançamento literário.

Entre os bens deixados por Chico estão 3 salas comerciais, 6 carros e o bem mais valioso, um apartamento de R$ 4 milhões na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O testamento de Chico Anysio chegou a ser anulado pela Justiça porque o humorista deserdou o filho Lug de Paulo, o que é considerado ilegal. Um advogado ouvido pela reportagem esclareceu que, pela lei, 50% dos bens devem ser deixados para os herdeiros legítimos — filhos e esposa — e a outra parte distribuída conforme a vontade do falecido.

A viúva do artista, Malga di Paula, chegou a ficar responsável pelo inventário, mas foi acusada de não administrar o patrimônio da forma correta. Na ocasião, Bruno Mazzeo assumiu a missão. Ela ainda luta na Justiça para ficar integralmente com o apartamento da Barra.

Mas quem pensa que Chico Anysio deixou apenas bens e dinheiro, engana-se. A matéria revelou, também, que o humorista acumulou muitas dívidas, como quase R$ 2,5 milhões em Imposto de Renda e R$ 1,4 milhão de dívidas com impostos das três salas comerciais. Se as contas demorarem a ser pagas, podem acabar com o patrimônio deixado por ele.

Filho de Chico Anysio diz que pai “foi roubado”

Nizo Neto, filho de Chico Anysio, morto em 2012, fez revelações sobre a herança do pai durante participação no Plugado Podcast, no fim do mês passado. O ator surpreendeu ao contar que o humorista não deixou bens materiais para ele.

“Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Tem atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões”, afirmou.

Segundo o ator, os bens do humorista foram mal administrados e até roubados. “O cara não deixar nada de material é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda a certeza. Não conferia nada, não vi nada, confiava em todo mundo. Era é um péssimo homem de negócio”, completou.

“A herança que ele me deixou, fora o legado, foram pastas e pastas de textos da época do rádio, no período entre 50 e 60 anos, com esquetes com piadas de referências da época, que ele escreveu com 16, 17 anos”, diz Nizo, que vai lançar um livro com os textos que herdou do pai.