O que estudar para o concurso INSS? veja detalhes

A expectativa é que um novo concurso INSS ocorra muito em breve. Por isso, por que não iniciar logo a preparação para as provas objetivas da próxima seleção?

É de bom tom não esperar que o edital seja publicado para iniciar os estudos, porém há também a dificuldade de saber quais os conteúdos serão cobrados sem o conteúdo programático do concurso.

No entanto, especialistas em preparação são unânimes ao dizer que ter o último edital como referência para os estudos é o melhor caminho.

No caso do técnico do seguro social, o edital foi publicado em 2022 e está bem recente. Já para analista, a última seleção ocorreu em 2016, mas ainda assim é possível que o conteúdo não passe por muitas mudanças.

Disciplinas cobradas no edital INSS para técnico em 2022

No último concurso INSS para o cargo de técnico do seguro social, os candidatos foram avaliados por provas objetivas, além de um curso de formação.

Ao todo, a prova objetiva contou com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Na parte geral foram cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico; e

Noções de Informática.

Já em Conhecimentos Específicos foram cobradas questões que discorriam sobre o assunto de:

Seguridade Social;

Legislação Previdenciária;

Regime Geral de Previdência;

Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário;

Financiamento da Seguridade Social;

Decadência e prescrição;

Crimes contra a seguridade social;

Recurso das decisões administrativas;

Plano de Benefícios da Previdência Social: beneficiários, espécies de prestações, benefícios, disposições gerais e específicas, períodos de carência, salário de benefício, renda mensal do benefício, reajustamento do valor dos benefícios;

Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado;

Serviços Previdenciários;

Benefícios decorrentes de legislações especiais;

Seguro desemprego pescador artesanal – Seguro defeso – Lei nº 10.779/2003, Decreto nº 8.424/2015 e suas alterações;

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS;

Regimes Próprios de Previdência Social (União, estados, Distrito Federal e municípios);

Emenda Constitucional nº 103/2019;

Lei Complementar nº 142/2013;

Lei nº 8.212/1991 e suas alterações;

Lei nº 8.213/1991 e suas alterações;

Decreto nº 3.048/1999 e suas alterações;

Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022 (publicada no Diário Oficial da União de 29/3/2022, Edição: 60, Seção: 1, Página: 132);

O servidor público como agente de desenvolvimento social;

Saúde e qualidade de vida no serviço público.

Disciplinas cobradas para o cargo de analista do INSS

O último concurso INSS para o cargo de analista teve oferta para a área de Serviço Social. A seleção foi realizada em 2016, com organização do Cebraspe.

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos, no estilo “Certo” ou “Errado”.

As disciplinas cobradas na avaliação foram:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Legislação Previdenciária;

Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.

Já as questões de Conhecimentos Específicos discorriam sobre a área de Serviço Social.

Veja como foi a última prova do concurso INSS para o cargo de técnico

Em 2022, as provas do concurso INSS foram corrigidas pelo professores do QConcursos ao vivo. Os concorrentes puderam acompanhar tudo no canal do YouTube.

A prova objetiva contou com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. O modelo de cobrança das questões foi “certo” ou “errado”, do Cebraspe.

Para ser aprovado, o candidato precisou ter nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas.

De acordo com o edital da época, podem ser convocados para a matrícula, nas primeiras turmas do curso de formação, os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas previsto no edital, que eram mil.

No entanto, conforme o anexo VII do edital, até 3.373 candidatos teriam chances de classificação no concurso, sendo pelo menos 2.487 na ampla concorrência.

Esse número corresponde ao limite permitido pelo Decreto 9.739 de 2019 , que determina as regras para concursos públicos no Executivo Federal.

Presidente do INSS confirma excedentes este ano

Durante participação no III Encontro Estadual dos Trabalhadores ativos do INSS, o presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto, confirmou a chamada de excedentes ainda este ano e falou sobre um novo edital.

Em sua fala, o presidente afirmou que a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em reunião, encaminharam a nomeação de mais 250 aprovados no concurso INSS.

Esses excedentes, segundo Stefanutto, serão convocados ainda este ano. Segundo o presidente, ao ser questionado pelos ministros se preferia seguir com os aprovados ou realizar um novo concurso para a carreira de analista, de nível superior, ele teria afirmado que não.

“Nós não estamos diferenciando uma categoria da outra, até porque os analistas, via de regra, vêm para outras finalidades. Cabe a gente esclarecer ao governo que nós somos feitos, em sua maioria, por técnicos. Eu entendo que o técnico, nós temos que ir adiante para que tenha que ser passado para o nível superior e eu vou defender isso junto ao governo”, disse o presidente.

Caso o aval para 250 excedentes seja realmente publicado este ano, ainda restariam 1.894 aprovados a serem convocados.

Concurso INSS para técnico teve etapa de curso de formação

A última seleção para técnicos do INSS contou com a etapa de curso de formação realizado nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para ser aprovado nesta última etapa, o candidato precisou alcançar notas satisfatórias nas provas objetivas e discursivas desta etapa.

Durante a formação, o concorrente fez jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo.

Proposta quer mais de 9 mil novos servidores no INSS

Durante a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional da Previdência Social, realizada em agosto, foi aprovada a Proposta Orçamentária, que contém a realização de um novo concurso INSS com 9.229 vagas para 2024.

Conforme o documento, que ainda será enviado à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, o Plenário reconhece a necessidade de realizar um novo concurso público e, assim, contratar:

“7.655 servidores da carreira do Seguro Social INSS e 1.574 servidores da carreira de Perito Médico Federal, para garantir a melhoria do atendimento pela previdência social, e da execução das políticas públicas”, diz parte do documento publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 4.

O documento recomenda ainda que a receita própria arrecadada pelo INSS será destinada, na Lei Orçamentária Anual, ao custeio das atividades operacionais, prioritariamente na melhoria das unidades, dos sistemas e dos atendimentos prestados aos segurados e beneficiários.