O segredo de beleza inesperado de Jennifer Aniston para uma pele jovem

O tempo passa, mas o rostinho de Jennifer Aniston permanece o mesmo. Afinal, como a atriz de 54 anos consegue manter a aparência sempre jovem? Essa é a nossa curiosidade. Mas, para a felicidade de todos, a estrela de Friends deu uma entrevista recente ao Wall Street Journal. Na conversa, revelou os segredos por trás da beleza tão admirada pelo público.

Aniston compartilhou que está aberta a “tentar de tudo” para parecer mais jovem. Isso inclui um tratamento facial inusitado recomendado por sua esteticista, realizado com esperma de salmão.

“Em primeiro lugar, eu disse: ‘Você está falando sério? Como você consegue esperma de salmão?”, contou ao jornal, enfatizando o choque que teve ao ouvir falar do procedimento.

A técnica citada pela atriz se trata do PDRN (Polinucleotídeo). Conforme a dermatologista e médica injetora Cynthia Dias disse anteriormente à Coluna Claudia Meireles, o tratamento consiste em um tripé de ativos poderosos que contribuem para a melhora do tônus e tem efeito antioxidante e antienvelhecimento.

Além de regenerar as células, o PDRN, extraído do DNA do salmão, estimula os fibroblastos a produzirem mais colágeno e inibem a degradação da elastina. A boa-nova, ainda, é que pessoas alérgicas a peixes e crustáceos podem aderir ao procedimento sem problemas.

“A medicação vai revitalizar, biomodular e ter efeito antienvelhecimento na pele”, afirmou Cynthia.