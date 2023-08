Obras de pavimentação avançam no Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), tem trabalhado nas obras de implantação da pavimentação asfáltica no Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro. A estrada vicinal é um dos mais importantes polos agrícolas da região e é responsável por fazer a ligação entre a rodovia BR-364 e a estrada AC-475.

“Mais uma obra que tem avançado, e o Deracre tem acompanhado de perto a execução do trabalho para que esse trecho do Ramal Novo Horizonte seja asfaltado”, afirmou o presidente do Deracre, Beto Murad.

Os trabalhadores da empresa Emot Construções atuam em 9,7 quilômetros da estrada na terraplanagem, com execução de serviços de limpeza mecanizada, carga e descarga de material de bota-fora, transporte de material de bota-fora, corte mecanizado e aterro compactado.

Além disso, trabalham nos serviços de drenagem com a implantação de bueiros tubulares e confecção de bocas em concreto; instalação de bueiros celulares (galerias); e construção de cercas em madeira nas áreas de interseção, entre a obra e as propriedades dos moradores.

Foram destinados R$ 8,4 milhões, por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, para asfaltamento. O Deracre segue acompanhando o andamento da obra.