Oficializando a união: 150 casais participam do casamento coletivo, em Sena Madureira

A quadra de Esportes da Escola Municipal Messias Rodrigues, em Sena Madureira, foi palco na tarde desta sexta-feira (18), de um grande momento: O casamento coletivo do Projeto Cidadão. Ao todo, 150 casais decidiram oficializar a união.

O evento contou com a presença de várias autoridades, dentre as quais o Desembargador Samoel Evangelista, corregedor-geral de justiça do TJ/AC, prefeito Mazinho Serafim, juiz de direito da comarca de Sena Madureira, Eder Viegas, vereadores, dentre outros.

Morando juntos há cerca de 18 anos, o casal Arnaldo Gomes da Silva e Maria Francisca resolveram oficializar a união. Eles chegaram na quadra de esportes com uma hora de antecedência, ansiosos para o grande momento.

“Era um sonho que nós tinha, então, resolvemos concretizá-lo. Pedimos a Deus que continue abençoando o nosso casamento”, comentou Maria Francisca.

O juiz Eder Viegas foi quem comandou a cerimônia. Houve o “sim” coletivo após a pergunta do juiz, sendo bastante aplaudido pelos familiares presentes. Após a cerimônia, foram entregues as certidões de casamento para todos os casais.