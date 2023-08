País registrou 811 óvnis em oito décadas de histórias sobre discos voadores

Nos últimos meses, Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO), da Nasa, vem divulgando nos EUA descobertas do órgão, criado em junho do ano passado para rastrear objetos não identificados no céu. Em artigo de março, ele afirmou que naves alienígenas podem ter visitado o sistema solar e liberado sondas.

Aeronáutica, Agência Espacial Brasileira e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informaram não possuir órgão com função semelhante ao AARO dentro da burocracia estatal brasileira. Os militares até registram avistamentos de óvnis relatados. Há, inclusive, um formulário específico para esses relatos. Nele, há perguntas como, por exemplo, se foi um “avistamento” ou um “contato imediato”, e o comportamento do objeto voador, se estava “parado, deslocando, em zigue-zague”.

No entanto, logo depois que a testemunha registra o avistamento, o documento é despachado para registro sem nenhuma investigação. De acordo com eles, “o Comando da Aeronáutica informa que não realiza estudos e análises acerca do tema, apenas cataloga as informações prestadas por terceiros e as remete, periodicamente, ao Arquivo Nacional”.

Procurada, a Aeronáutica não respondeu se a falta de investigação de óvnis pode comprometer a segurança nacional em casos nos quais esses objetos voadores forem, porventura, drones ou outros veículos irregulares, estrangeiros ou de espionagem. A ufologia é um campo de investigação de OVINs, que podem ser qualquer objeto não identificado, e os poucos estudos científicos no mundo sobre o assunto ficam em geral a cargo de físicos e astrofísicos.

Episódios de aparições de óvnis

O conjunto de documentos sobre óvnis foi o sétimo mais acessado, em 2023, no Arquivo Nacional. Entre 1952 e 2019 (último ano com registros enviados pela Aeronáutica), houve 811 óvnis documentados e disponíveis para consulta. Esses registros são feitos majoritariamente por pilotos. E menos por pessoas que já têm alguma iniciação em ufologia.

Um desses documentos é o relato de um advogado de Santos que, em 1956, contou ter sido abduzido por seres “altos, claros, louros, de olhos claros e serenos”. Outro é de 1952, o primeiro avistamento que consta no Arquivo Nacional, por dois jornalistas na Praia da Barra da Tijuca, no Rio.

“Turismo de conexão”

Outra estrela que consta no Arquivo Nacional é a coletânea a respeito da “Operação Prato” — o documento mais buscado pelos interessados por óvnis no Brasil. Em 1977, ocorreu uma onda de avistamentos em Colares, no Pará, que durou meses, com uma enorme quantidade de testemunhos diretos. Foi o único episódio declaradamente investigado pelo governo brasileiro por conta de relatos de natureza agressiva, em que pessoas teriam sido feridas ou até mortas.

Óvni sobre a Barra: primeiro registro documentado do país, de 1952 — Foto: Reprodução

— A comunidade de investigadores do tema no Brasil é pequena e concentrada nos grandes centros urbanos. Existe uma carência de ufólogos. Já a comunidade de interessados no tema é muito grande, e a maior parte deles origina-se em pessoas que tiveram suas experiências com o fenômeno — afirma Camargo.

Toda essa comunidade de interessados gerou, inclusive, um turismo próprio de caçadores de óvnis no Brasil. É uma turma que viaja pelo país em busca de locais em que as pessoas acreditam haver alguma passagem ou conexão com extraterrestres, afirma Ana Rita Sabbag, que pesquisou o fenômeno pela Universidade de Brasília (UnB).

— Esse ufoturismo é incentivado pelas cidades porque gera renda com a visitação de pessoas. E é muita gente interessada — diz Sabbag.

Com isso, já há um roteiro sólido de cidades vistas como queridinha dos extraterrestres. Em Aiuruoca (MG) e Barra do Garças (MT), há “discoportos”, áreas reservadas para o recebimento de discos voadores; em Peruíbe, no Litoral Paulista, há uma pedra de frente para o mar que é conhecida como um portal para alienígenas; já Varginha, em MG, construiu um Memorial do E.T. Todas elas já possuem roteiros estruturados para os entusiastas.

— De novembro até agora mais de 20 mil turistas de todo o mundo passaram pelo memorial — afirma a secretária de Turismo de Varginha, Rosana Carvalho, adiantando que a prefeitura pretende investir R$ 5 milhões no lugar, de entrada gratuita, para torná-lo mais interativo.

Quem visita o ambiente de ferro em formato de espaçonave encontra uma atmosfera de suspense: há fumaça e sons que parecem de outro mundo. Do lado, o que parece ser um foguete é a caixa d’água do local. Em junho, o E.T. de Varginha — recentemente tema de um documentário do diretor americano James Fox e de produção de uma TV japonesa — foi tombado como patrimônio imaterial da cidade. Agora, a prefeitura quer, além de promover um congresso internacional de ufologia em janeiro (o dia 20 é dedicado ao ET na cidade), montar um circuito com cenário reproduzindo a “visita” do extraterrestre no terreno baldio onde foi visto em 1996 por três meninas. Elas alegaram ter se deparado com um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos, que não era similar a nenhum outro animal conhecido.

— O município está adquirindo o terreno onde foi vista a suposta criatura, processo que deve ser concluído em dois meses. Esse é o segundo caso da ufologia mais importante do mundo (o primeiro seria o Caso Roswell, nos EUA, de 1947), e toda vez que tem uma novidade nessa área, como houve agora com revelações da Nasa, Varginha surfa ainda mais nos óvnis— diz Rosana Carvalho.

Teorias sobre criatura

E as investigações sobre o E.T. de Varginha entre ufólogos não cessam. Há os que defendem que grande parte da verdadeira história foi escondida. Alguns acreditam que um alienígena teria sido até capturado pelo Exército e enviado aos EUA. Há até quem defenda que ele foi trocado por tecnologia para uma base militar brasileira.

— Fui em Varginha para conhecer o local onde as meninas afirmam ter visto a criatura, o zoológico e também o Memorial do E.T. que foi recém-inaugurado — conta Victor Carvalho, de 32 anos, turista inspirado por UFOs, que já esteve em São Thomé das Letras (MG) e Conservatória (RJ), por conta da Serra da Beleza, dois locais com muitos relatos de avistamentos. — Estar presencialmente nesse lugares dá uma percepção e experiência totalmente diferente de ouvir um podcast ou assistir a um vídeo.

Doutor em Psicologia Social que pesquisa a transformação do alienígena em figura pop e religiosa, Ricardo Assarice explica os motivos que fazem o tema “impregnar” tantas pessoas. Segundo ele, a humanidade se incomoda demais com o desconhecido.

— Nosso cérebro rejeita isso. Então preenchemos as lacunas do nosso não saber com fantasias. E o alienígena, como o nome diz, é o forasteiro, o outro. É tudo que está alienado a mim. E isso desperta curiosidade, medo, especulações. O que já foi o mar, agora é o cosmos — observa.

Ele também alerta que os óvnis, apesar de causarem muito alvoroço, são na realidade objetos que não sabemos do que se tratam, mas que se tende à associação com vida extraterrestre: