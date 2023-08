Palco Giratório do Sesc apresenta “Clássicos de Palhaços”

O renomado grupo Galpão do Piauí apresenta o espetáculo “Clássicos de Palhaços” em Cruzeiro do Sul, no dia 12, às 17 horas, no Centro Municipal de Esporte Lazer, e nos dias 14, às 9 horas, e 15, às 16 horas, em Rio Branco, no Teatro de Arena do Sesc. Os eventos ocorrem pelo projeto Palco Giratório e a entrada é gratuita.

O espetáculo “Clássicos de Palhaços” conta as aventuras e desventuras cotidianas de três palhaços nordestinos que vivem num pequeno circo no sertão: Beiju, Batata e Cuscuz. Tudo acontece através de “reprises”, cenas clássicas de palhaços, ressignificadas para os dias de hoje e que além do riso trazem algumas reflexões sociais pertinentes. E tudo com uma pitada de cultura popular nordestina muito forte.

Palco Giratório

O Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, intensifica a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros desde 1998.

Além de apresentações para todas as faixas etárias, uma vasta programação de oficinas, festivais, mesas-redondas e palestras é realizada com a participação ativa da comunidade, artistas locais e convidados, promovendo uma troca de experiências enriquecedoras, divulgando o trabalho de profissionais de todo o país e gerando emprego para os inúmeros trabalhadores que atuam no circuito.

Os espetáculos selecionados pela curadoria coletiva com técnicos do Sesc de diversas regiões do país têm como características a mistura de sotaques, as diferentes expressões artísticas e modos de criação.

Serviço:

1. Espetáculo: Clássicos de Palhaços;

2. Duração: 40 minutos;

3. Classificação: Livre.

Grupo: Vagão

Espetáculo: Clássicos de Palhaço

Data: sábado, 12 de agosto

Horário: 09 horas

Local: Centro Municipal de Esporte e Lazer

Entrada: gratuita

Data: segunda-feira, 14 de agosto

Horário: 09 horas

Local: Sesc Centro – Teatro de Arena

Entrada: gratuita

Data: terça-feira, 15 de agosto

Horário: 16 horas

Local: Sesc Centro – Teatro de Arena

Entrada: gratuita