Palmeiras recebe o Atlético-MG pelas oitavas da Libertadores, veja onde assistir

Nesta quarta-feira (9), o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Libertadores, às 21h30, no Allianz Parque.

No jogo de ida, a equipe paulista venceu o time da casa por 1 a 0, no Mineirão.

O Palmeiras joga pelo empate, enquanto o Atlético-MG precisa de uma vitória com um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis —gol fora deixou de ser critério de desempate. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Galo passa de fase.

O adversário nas quartas de final será o Deportivo Pereira-COL ou o Independiente del Valle-EQU, que também jogam hoje, às 21h (horário de Brasília). O time colombiano ganhou a primeira partida, em casa, por 1 a 0.

Eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras vem de uma derrota por 2 a 1 para o Fluminense no Macaranã, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético acabou de sair de uma sequência de nove jogos sem ganhar, com uma vitória fora de casa por 2 a 0 contra o São Paulo, também no Brasileirão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO PALMEIRAS

Goleiro: Weverton

Defesa: Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez

Meio de campo: Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga

Ataque: Artur, Dudu e Rony

Técnico: Abel Ferreira

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO ATLÉTICO MINEIRO

Goleiro: Everson

Defesa: Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana

Meio de campo: Otávio e Igor Gomes mais Hyoran ou Patrick

Ataque: Paulinho, Pavón e Hulk

Técnico: Luiz Felipe Scolari

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X ATLÉTICO MINEIRO

O jogo será transmitido pela Globo em todo o país e pelo serviço de streaming Paramount+.

RETROSPECTO DE PALMEIRAS X ATLÉTICO MINEIRO NA LIBERTADORES

Este será o sexto confronto entre os times brasileiros na Libertadores.

A vitória do Palmeiras no último dia 9 foi o primeiro jogo entre as duas equipes no torneio a terminar com um vencedor no tempo regulamentar.

As quatro disputas anteriores haviam sido empates: nas semifinais da edição de 2021 e nas quartas de final de 2022. Em ambas as ocasiões, o Palmeiras passou de fase: em 2021, por causa do gol fora de casa; em 2022, na disputa de pênaltis.