Paloma Duarte polemiza ao revelar que não tem umbigo. Veja fotos

Paloma Duarte polemizou em suas redes sociais ao revelar para seus seguidores que ela não tem o umbigo. A revelação veio após a atriz compartilhar fotos de seu corpo em seu Instagram seguindo o molde de uma publicação de João Vitti.

“Pedaço(s) de mim. Trend do João Vitti”, escreveu a atriz. “Não adianta que não tenho umbigo”, escreveu então, brincando com a hashtag do post. Enfim, confira as imagens:

Por fim, vale lembrar que Paloma Duarte é casada com o também ator Bruno Ferrari desde 2012, e eles são pais do pequeno Antônio, de 6 anos. Entretanto, a atriz tem filhos de outras relações, como no caso de Maria Luiza, de 28 anos, filha de Renato Lui, assim como Ana Clara Winter, de 25, de quando a atriz se relacionou com Marcos Winter.

Paloma Duarte desabafa após descobrir doença

Paloma Duarte surpreendeu os seguidores das redes sociais em setembro de 2022, ao revelar que descobriu uma doença.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto recebendo o apoio da família e deu detalhes sobre seu caso. A atriz recebeu o diagnóstico de endometriose, e revelou que demorou a perceber os sintomas e precisará passar por uma cirurgia.

“Gente fiquei trend, estou com endometriose… Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… meu caso é cirúrgico e apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas”, desabafou a artista.