Paolla Oliveira ousa com look transparente no ‘Saia Justa’ e agita web; confira

A atriz Paolla Oliveira chamou atenção com um look ousado com transparência para participar do programa Saia Justa, do GNT, na noite desta quarta-feira (2).

Para aparecer na atração de bate-papo semanal entre mulheres, a estrela escolheu um elegante conjunto de terninho e calça em veludo verde azulado. Por baixo, colocou um body justinho e com tecido semitransparente. Sem roupa íntima, a peça exigiu um adereço dourado para cobrir a intimidade.

“Liga a TV, tô no #SaiaJustaNoGNT num papo com mulheres incríveis“, pediu ela na legenda. Vários fãs adoraram a publicação e soltaram elogios nos comentários da publicação: “Eu acho que é a mais linda do nosso país”, escreveu uma seguidora. Confira: