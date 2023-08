Parque de Exposições registra movimentação intensa na oitava noite de Expoacre

Com o terceiro dia de Rodeio, o Parque de Exposições Wildy Viana registra grande movimentação de crianças, adultos e idosos, inclusive com cachorros de pequeno porte.

Neste sábado (5), as famílias que buscam uma opção de lazer para as crianças e adultos, a Expoacre traz diversas agendas e programações para todas as idades.

O grande público visita os estandes, bares, restaurantes, brinquedos e a Arena de Rodeio. Além disso, nesta noite também tem uma agenda extensa para aqueles que gostam de samba, pois terá Brunno Damasceno, Anderson Liguth, Samba Brothers, Samba Groov, DJ Belmont e Garotos do Sótão.

Veja fotos de Gustavo Monteiro para o ContilNet: