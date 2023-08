Pasta de dente querida pelos brasileiros foi suspensa pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou uma medida de proibição temporária da venda de uma conhecida pasta de dente amplamente utilizada no Brasil. A restrição, no entanto, não se aplica a toda a linha do produto, mas apenas a determinados lotes que foram identificados como irregulares devido à distribuição inadequada.

Essa ação da Anvisa ocorreu como resultado de uma mistura equivocada de lotes durante o processo de fabricação. Mais precisamente, em 2014, a Anvisa emitiu uma resolução que vedava a comercialização do lote TB0165V da pasta de dente Sensodyne Rápido Alívio, fabricada pela renomada empresa Glaxosmithkline (GSK) Brasil. Essa medida foi adotada para evitar que os consumidores fossem expostos a produtos que não atendiam aos padrões de qualidade e segurança.

A Anvisa identificou que houve um cruzamento entre os lotes dos produtos Sensodyne Rápido Alívio e Sensodyne Pro Esmalte, o que comprometeu a qualidade e a consistência dessas pastas de dente. Diante disso, a GSK, fabricante dos produtos, prontamente tomou medidas para resolver a situação. A empresa retirou os produtos dos lotes irregulares das prateleiras dos supermercados onde foram distribuídos e implementou um recall voluntário para recolher os produtos que já estavam em circulação.

Vale ressaltar que a GSK assegurou que os produtos disponíveis no mercado no momento da proibição não representavam um risco significativo à saúde dos consumidores. Além disso, a empresa trabalhou na implementação de ações corretivas para prevenir desvios de qualidade no futuro e reforçou seu compromisso contínuo com altos padrões de qualidade e segurança.

Hoje, a situação está sob controle e a marca Sensodyne, incluindo as pastas de dente e outros produtos de higiene bucal, está novamente disponível nas prateleiras de supermercados e farmácias. O incidente serviu como um lembrete da importância da vigilância rigorosa por parte das autoridades regulatórias e das empresas em garantir que os produtos colocados no mercado atendam aos mais altos padrões de qualidade, protegendo assim a saúde e o bem-estar dos consumidores.