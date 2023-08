Pastor é condenado a pagar indenização por ofender mãe de santo de Rio Branco

O Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou um pastor a pagar indenização a uma mãe de santo após acusação de danos morais. A vítima é uma liderança da Umbanda em Rio Branco.

O pastor de São Paulo, dono de um canal no Youtube com mais de 10 mil seguidores, utilizou imagens de um culto ecumênico de uma formatura realizada em uma paróquia de Rio Branco com a chamada: “Isso é inacreditável! Não vais acreditar! Pastor, padre e mãe de santo juntos na igreja! Fim mesmo!”. O fato aconteceu em 2022.

A autora da denúncia alegou que a sua imagem foi utilizada sem autorização e que as palavras usadas pelo pastor desqualificaram as pessoas presentes no culto ecumênico, desrespeitando a religião.

Após divulgação do conteúdo em outros perfis, mensagens de cunho agressivo e ofensivo na publicação e também diretamente para a mãe de santo se multiplicaram.

A juíza entendeu que a publicação causou danos morais à autora, tendo em vista que ela é a única representante de religião não adepta ao cristianismo, deste modo foi atribuída a sua pessoa e a sua religião semelhança com figuras demoníacas descritas na Bíblia.

“Vale consignar que nada obsta que qualquer pastor anuncie a mensagem do evangelho, orientando seus fiéis acerca daquilo que seria certo ou errado, pecado ou não, segundo a filosofia cristã, desde que respeite as diferenças religiosas, devendo ter atenção redobrada com o que é dito, publicado e postado na internet, em razão da velocidade e do alcance da informação”, diz o auto.

O processo corre em segredo de justiça.