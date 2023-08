Pela primeira vez na Expoacre, marca Zaire expõe produtos e se destaca

Um dos estandes mais iluminados do Galpão da Indústria, os produtos Zaire fazem sucesso entre os visitantes da feira. Com balões e amostras de toda linha de produtos, a marca Zaire se destaca na maior feira de negócios do Acre.

A marca, que tem 57 anos de mercado, agora chamada de Produtos Zaire, trabalhava apenas com café desde 1966, agora traz inovações na linha de produtos.

Segundo o diretor comercial da marca, Gildazio Junior, primeiro foi lançado o arroz, depois o feijão, o trigo e por fim o composto lácteo. “No segmento do café, somamos mais um produto, o Café Coroa Real. Temos um portfólio de mais de 10 itens à serem lançados nos próximos anos e para os próximos meses teremos 2 lançamentos de novidades confirmadas”, explica.

De acordo com o diretor comercial, nas 7 noites de feira, o estande tem sido bem procurado. “As pessoas têm recebido a gente de braços abertos no primeiro ano. Nós fizemos interação com o público, com balões, doces, algumas degustações de produtos e dentre outros”, disse.

Zaire é uma marca que já tem reconhecimento no mercado acreano e disponibiliza diversos produtos para as refeições da população do Acre. “Eu não esperava ser recebido tão bem esse ano como está acontecendo. As pessoas podem vim visitar o estande e viver esse momento único para nós. É a nossa primeira vez, estamos esperando fazer o máximo possível para atender todos da melhor forma possível”, finaliza.

Conheça os produtos: