Personal trainer é preso por abusar de 5 alunas em academia

Um profissional de educação física, investigado por abuso sexual de clientes de uma academia, foi preso na manhã desta sexta-feira (25/8), em ação do Núcleo de Atendimento à Criança, Adolescente, Idoso e Mulher da Delegacia de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso.

O profissional, que atua como personal trainer e avaliador físico em uma academia da cidade, teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça pelo crime de importunação sexual. A ordem de prisão foi cumprida na casa do investigado, logo após ele sair da academia, local onde praticava os atos criminosos.

As investigações começaram após as vítimas procurarem a Delegacia de Lucas do Rio Verde para denunciar abusos praticados pelo profissional. Cinco vítimas denunciaram o suspeito, até o momento.

