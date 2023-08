Petrobras: lucro líquido cai 47%, para R$ 28,782 bilhões no segundo trimestre

Assim, além do menor valor do petróleo, a estatal atribuiu a redução do lucro a queda de mais de 40% na diferença entre o preço do diesel no mercado em relação ao preço do brent (o chamado crack spread) e as maiores despesas operacionais, com destaque para despesas com impairment (baixa contábil) de R$ 1,9 bilhão da segunda unidade da Rnest e baixas tributárias, com impacto de R$ 600 milhões em decorrência do imposto sobre a exportação de petróleo.