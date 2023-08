PF resgata 8 pessoas que viviam em situação análoga à escravidão no Acre

Oito pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão, três deles adolescentes, foram resgatadas pelas Polícia Federal e auditores do Ministério do Trabalho em fazendas do interior do Acre, em Sena Madureira e Manuel Urbano. As condições eram precárias e com jornadas de trabalho exaustiva; as quais não tinham documentos trabalhistas sem anotações.

A situação foi revelada a partir da Operação Clavar, realizada entre os dias 7 e 11 de agosto, nesta terça-feira, quando os órgãos de controle encontraram os trabalhadores em situação que os polícias e fiscais classificaram como degradantes. Os trabalhadores foram encontrados trabalhando sem equipamentos de primeiros socorros e até mesmo sem agua potável.

A comida e as moradias também eram precárias, com jornadas exaustivas.

Os proprietários, alem dos gerentes, foram autuados pelos auditores do Ministério Público Trabalho, em decorrência do descumprimento das normas trabalhistas.

A responsabilidade crininal é prevista na legislação com oito anos de reclusão, sem prejuizo da responsabilidade criminal.

O nome da Operação faz referencia a Pedro Clavar, combatente do sistema escravagista.