Philip Izidorio faz últimos treinos e vai tentar título inédito em Fortaleza

O atleta acreano Philip Izidorio realiza os últimos treinamentos e na próxima quarta (16), embarca para Fortaleza, no Ceará, para a disputa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo. A competição mais importante do ano será realizada no ginásio Paulo Sarasate e é classificatória para a formação da seleção brasileira em 2024.

“Vou fazer o último treino em Rio Branco na terça, mas farei mais dois trabalhos em Fortaleza. A preparação foi bem desgastante e vou chegar no melhor nível para um torneio muito difícil. Vou lutar no domingo (19)”, comentou Philip Izidorio.

2º no Brasil

Depois da conquista da Copa Norte, em Manaus, no Amazonas, em maio, Philip Izidorio chegará no Brasileiro como o 2º colocado no ranking nacional para atletas com mais de 87 quilos.

“A posição no ranking é a valorização de um trabalho. Minha categoria no Brasileiro tem 20 atletas e por isso é preciso chegar bem treinado”, explicou o atleta acreano.

Apoio importante

Philip Izidorio destacou o apoio do governo do Estado por meio da secretaria de Educação e também do vereador João Marcos Luz.

“O governo cedeu as passagens e o vereador João Marcos Luz garantiu todo o apoio em Fortaleza. Sem essas parcerias seria bem complicado disputar o Brasileiro”, revelou Philip Izidorio.