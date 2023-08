Pimenta: Luta por avião no Acre começou com primeiro pouso do Taquary em 1936

Pássaro de alumínio

O interventor do Território Federal do Acre, Martiniano Prado, empossado pelo presidente Vargas em 1936, “sentiu uma grande necessidade em trazer ‘os pássaros de alumínio com homens dentro’ para voar até o Acre. Após muitas negociações, conseguiu-se um acordo com a Empresa Panair para que a população de Rio Branco fosse agraciada com os voos desta companhia que possuíam hidroaviões, ou seja, aviões aquáticos”.

Unisul

O trecho acima foi extraído da Revista Brasileira de Aviação Civil e Ciências Aeronáuticas, em sua edição bimestral de novembro/dezembro de 2021. O texto é parte de um estudo de caso intitulado “A Aviação no Estado do Acre e os Desafios do Isolamento”, de autoria do acadêmico Marcelo Holanda Ramos e do mestre-professor Joel Irineu Lohn, ambos da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), localizado na cidade de Tubarão. Citando outro autor denominado apenas Melo, eles informam que o avião da Panair falhou e só quem conseguiu pousar no Rio Acre, em 5 de maio de 1936, foi um avião monomotor modelo JUNKER-W-34, da Companhia Alemã Condor, batizado com o nome de Taquary, que acabou dando nome ao bairro onde ele desembarcou os primeiros passageiros.

De grátis

Se acaso o Governo do Estado ou a Aleac precisarem de uma consultoria para resolver a crise aérea do Estado, o estudo da dupla barriga-verde está disponível na internet. Eles argumentam que a escolha do tema se deu pela necessidade de mostrar como funciona a aviação no Estado, quais são os aspectos positivos, os aspectos negativos, e o que precisa ser melhorado. “A relevância da pesquisa tem um alcance político, econômico e social”, dizem.

Eureka!

Quando se espera que a solução seja apresentada como a descoberta da roda, o estudo aconselha mais estudo. “Recomenda-se ao final deste trabalho, a continuidade dos estudos e pesquisas sobre o tema em comento, objetivando o aprofundamento do assunto assim de alguma forma, estas pesquisas possam sensibilizar as autoridades competentes, para buscar soluções e melhorar o sistema de aviação acreano.

Ministro

Enquanto uma solução acadêmica não aparece, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), presidente da Aleac, está fazendo a sua parte. Ele anunciou na tarde desta terça-feira (8), que a bancada federal do Acre e uma comissão de deputados estaduais serão recebidos pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Gonzaga está em Brasília, onde se reuniu com o senador Alan Rick e os deputados federais Gerlen Diniz e Ulisses Araújo, que atuaram para garantir o encontro com o ministro.

Porto Velho

Para chegar até Brasília, o deputado Luiz Gonzaga teve que seguir o exemplo de inúmeros acreanos, indo de carro até Porto Velho, onde pegou o voo para Brasília. Esta é uma prática antiga de profissionais que viajam frequentemente para o Estado ou para quem vive em busca de passagens aéreas promocionais. Gonzaga anunciou que a audiência com ministro vai acontecer no próximo dia 17, as 11H, com a presença da bancada federal e de uma comissão da ALEAC.

Mobilização

Desta vez parece que a pressão política vai mais pesar a mão. O senador Alan Rick (União) que recentemente teve um entrevero no Aeroporto de Brasília, está indignado. “Não é de hoje que cobramos as companhias aéreas, a agência reguladora e o governo federal. Essa é uma luta que travamos desde o meu primeiro mandato de deputado federal. Não aceito. Vamos cobrar até resolverem”, foi o que disse o senador Alan Rick ao se manifestar sobre os preços exorbitantes das passagens aéreas, a escassez de voos e o péssimo serviço prestado aos acreanos.

Coletiva

Na manhã de terça-feira (8), a crise aérea reuniu em entrevista coletiva os deputados Tadeu Hassem, Maria Antônia, Gilberto Lira, Edvaldo Magalhães, Eduardo Ribeiro, Nicolau Junior, Pedro Longo, Michelle Melo, Afonso Fernandes, Marcus Cavalcante, Pablo Bregense, Fagner Calegario, Emerson Jarude, André Vale, Gene Diniz, Adailton Cruz, Arlenilson Cunha, Clodoaldo Rodrigues e Antonia Sales. O deputado Pedro Longo, presidente em exercício, afirmou que será realizada uma audiência pública sobre o problema com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França, e a diretoria da ANAC.

Gol

O deputado Nicolau Júnior também lembrou que o tema vem sendo debatido há muito tempo. “Quero dizer que a Assembleia está tomando essa atitude para se somar com o Governo do Estado, com o MPAC, com a Câmara e o Senado. Todo mundo sabe que tinha um voo que vinha de São Paulo para o Acre e a Gol tirou. É inadmissível e inaceitável que não tenha um voo de Porto Velho para Rio Branco”, disse.

Fim de linha

O deputado Edvaldo Magalhães disse que o problema é de difícil solução. “Há muito tempo somos final de linha, nossos voos de madrugada são os últimos daquela aeronave para que possa iniciar sua vida no outro dia. Temos dois aeroportos internacionais que não fazem voos internacionais há muitos anos. Não conseguimos ter voos de Cruzeiro do Sul para Pucallpa, que são 20 minutos de voo”, afirmou.

Mutirão

O deputado estadual Nicolau Júnior (PP), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, vai intermediar junto ao governo do Estado a realização de mutirão de saúde para desafogar a fila e exames em crianças com suspeita de transtorno do espectro autista (TEA) nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Hoje, o Acre conta com uma demanda muito grande de famílias que procuram diagnóstico de autismo. Nem todas as cidades oferecem esse atendimento aos acreanos. Diante disso, centenas de pessoas aguardam na fila de exames nas duas principais cidades do estado.

Casório

Enfim, juntos! Depois de uma fila de pretendentes, finalmente o ex-petista Marcus Alexandre assumiu o casamento com o MDB de Flaviano Melo e contou com o apadrinhamento de nada menos do que o ex-governador e ex-senador Nabor Júnior. A cerimônia foi em Brasília e a certidão foi assinada pelo presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi. A partir de agora, ele é o pré-candidato oficial do partido a disputar as eleições para a prefeitura de Rio Branco em 2024.

Grisalhos

O ato de filiação contou com as presenças de lideranças da sigla no Acre, ex-deputado federal Flaviano Melo, que é presidente da Executiva Regional do partido, Vagner Sales, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, e do deputado estadual Tanizio Sá. Também participaram do ato Francimar Almeida, Adalberto Ferreira, Chagas Romão, Ney Melo, Elves Danes Ney Ferreira e Lora Rocha, filha do ex-governador e ex-senador Nabor Junior, que representou o pai no ato.

Campanha

Pode-se dizer que o ato de filiação em Brasília com a presença dos caciques regionais do MDB do Acre foi o primeiro ato de campanha, não apenas para a Prefeitura da capital, mas para as eleições para o governo do Estado em 2026. “É um momento muito especial na minha vida, é um ciclo novo que começa a partir de agora. Eu estou muito feliz com a decisão que tomei, foram vários meses avaliando, analisando a situação, refletindo sobre o presente e o futuro e esse acolhimento que o MDB nos dá, foi fundamental para que a decisão fosse tomada e que a gente olhasse para frente com esperança com o trabalho que eu espero continuar fazendo pela população de Rio Branco”.

Gratidão

Em sua declaração oficial, Marcus Alexandre faz votos de fidelidade. “O momento é muito especial e eu espero retribuir a confiança que o MDB está depositando na minha pessoa com dedicação ao partido, a todas as suas instâncias partidárias, viver a vida partidária, contribuir com o partido nos municípios e estar sempre pronto para os desafios que virão. Agradeço muito ao deputado Flaviano Melo, ao Vagner Sales e a todos os dirigentes do MDB pela acolhida”, disse.