Piracema de mandim reduz quilo do peixe a R$ 10 no interior do Acre

Com a chegada do verão e o baixo nível dos rios, as piracemas de peixes começam a chegar aos municípios acreanos. Em Sena Madureira, a piracema de mandim reduziu os preços do pescado.

Peixe tradicional no consumo dos acreanos, o mandim pode ser consumo frito, assado ou cozido. Com a chegada da piracema, o preço do pescado teve considerável queda, variando de R$ 10 a R$ 15.

Pescadores locais disseram que a piracema está nas proximidades da cachoeira na comunidade de Perseverança, há duas horas de barco, a partir da foz do Rio Iaco.