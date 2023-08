Pitbull ataca duas idosas no quintal de casa; uma delas está em estado grave no PS

Duas idosas foram atacadas no quintal de casa por um cão da raça pitbull, na tarde da última segunda-feira (7), no bairro Aviário, em Rio Branco. Uma das vítimas ficou gravemente ferida.

O animal seria da neta de Maria Ribeiro da Silva, de 88 anos, que teria saído para caminhar no quintal de casa, quando o animal, que estava preso por uma corrente, a atacou. A filha da idosa, Nélia Ribeiro da Silva, de 60 anos, ao ver a mãe sendo atacada pelo cachorro, tentou socorrê-la, mas também foi atacada.

A dona do animal chegou na residência no momento do ataque e conseguiu prender o cão novamente. Em seguida, ela acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Ugência (Samu), que encaminhou as duas vítimas para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Maria Ribeiro teve mordidas profundas no ombro, braço, orelha e costas e foi submetida a uma cirurgia de emergência. Seu estado de saúde é considerado grave e delicado. Já sua filha, Nélia Ribeiro, sofreu mordidas nas mãos, pernas e pés. Seu estado de saúde é estável.