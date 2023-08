Planetário do Ifac faz simulação de eclipse que acontecerá em outubro

O planetário do estande do Instituto Federal do Acre (Ifac) tem chamado atenção na Expoacre 2023 e o motivo são as projeções feitas dentro do espaço, além dos vídeos que são passados para quem passa pelo local.

Segundo Cleyton Assis, professor e coordenador do projeto, uma das ações dentro do planetário é a simulação do eclipse que acontecerá em 14 de outubro, que cobrirá 70% do sol e poderá ser visto facilmente.

O professor lembra ainda que para aqueles que se interessarem em assistir o eclipse, o ideal é que seja usado o material que são impressos o raio-x, dobrado em duas vezes, para que não seja causado nenhum prejuízo à visão.

Ryan Lopes, planetarista responsável e egresso do Ifac, mostrou à equipe do ContilNet uma simulação feita através do celular e disse que o eclipse deve acontecer por volta das 11h40 de 14 de outubro.