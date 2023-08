PM captura armas, veículos e criminosos que participaram de ataque e morte

Luiz Felipe da Silva Tojal, 29 anos, Benedito Taylon Araújo Colombo, 33, Leydson Mustafa Machado, 27, Dário Bezerra de Souza, 18, Ueno da Silva França, 35, e Denilson do Rosário Braga, 19, foram presos acusados de participação em organização criminosa e de ter dado apoio logístico para o ataque no bairro Taquari, em Rio Branco. As prisões aconteceram entre a tarde e a noite desta terça-feira (15), nos bairros Taquari e Plácido de Castro.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento de rotina ainda na tarde de terça-feira, uma guarnição do 2° Batalhão recebeu uma denúncia de um morador e forçou a parada de um carro modelo Polo de cor cinza.

Os policiais descobriram que o veículo estava tentando resgatar os criminosos que mataram Maicon Douglas da Silva Moreira, de 20 anos, com vários tiros, e que feriram sua esposa, Kailane Ferreira da Silva, de 20 anos, com um tiro na cabeça. O motorista do veículo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Durante a noite, a Polícia Militar conseguiu prender cinco criminosos envolvidos na morte de Maicon Douglas. Os bandidos estiveram presentes na ação criminosa que culminou até na troca de tiros com faccionados rivais.

Eles foram presos enquanto trafegavam no bairro Plácido de Castro em um carro modelo BMW 320i de cor branco e placa OAI-0E02. Os bandidos estavam armados com um pistola municiada e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com a arma de fogo, o veículo e dinheiro apreendido, para serem tomada as medidas cabíveis.

Ainda no final da tarde de terça-feira, um fuzil 7,62 foi apreendido por militares do 2° Batalhão dentro de uma residência na rua da Amizade, bem próximo ao local onde foi encontrado o corpo do adolescente Natanael Ferreira Marques, de 15 anos.

Além dos seis presos, Joab Santos da Silva Pinto, 20 anos, também foi encaminhado à delegacia. Junto ao quarteto, o bandido participou da morte de Maicon Douglas e também trocou tiros com rivais, sendo ferido por um tiro de raspão na cabeça.

Todas as ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Flagrantes, e tanto os acusados quanto os bens foram colocados à disposição da justiça.