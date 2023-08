PM entra em casa de Nelson Rubens para promover reintegração de posse

A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi à casa do apresentador Nelson Rubens nesta segunda-feira (28/8). De acordo com informações divulgadas por Luiz Bacci no Cidade Alerta, os militares foram ao local para promover uma reintegração de posse.

“A PM foi acionada [para ir] até a casa do Nelson Rubens e teve que agir de maneira mais enérgica para entrar no apartamento”, informou o jornalista. Bacci reforçou que o apresentador da Rede TV! é uma pessoa “extremamente gentil e educada”.

De acordo com o jornal, o 77º Distrito, de Santa Cecília, é o responsável pelo caso.

Matéria em atualização.