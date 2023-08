PMs perdem controle ao bater em buraco durante perseguição no interior do Acre

Policiais militares perderam o controle após baterem em um buraco durante uma perseguição na tarde desta quarta-feira (2), na rua Bionor Benício, no bairro Cageacre, no município de Brasiléia, no interior do Acre. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Segundo informações preliminares, uma guarnição do 5° Batalhão estava em patrulhamento de rotina quando avistou um motociclista em atitude suspeita. Ao tentar fazer a abordagem, o suspeito não obedeceu e empreendeu fuga, dando início, assim, a uma perseguição policial.

Ao trafegar pela rua Bionor Benício, a viatura bateu em um buraco, perdeu o controle e acabou invadindo a residência de uma família. O suspeito fugiu do local.

Nenhum dos policiais ficou ferido, apenas houve danos materiais. A presença da perícia de trânsito foi solicitada para poder realizar o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), tendo em vista que a viatura é patrimônio do Estado do Acre.